صفوت عمران: الحفاظ على مقدرات قبرص شأن يهم الدولة المصرية (فيديو)

علق صفوت عمران، الكاتب المتخصص في الشئون السياسية، على اعتزام تركيا تنفيذ عمليات تنقيب في محيط جمهورية قبرص، قائلًا: "مصر تهدف لاستقرار شرق المتوسط في شرق المتوسط، باعتباره منطقة واعدة في اكتشافات الغاز، فمنذ عدة أشهر انطلق من القاهرة منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم دول شرق المتوسط باستثناء دولة تركيا".





وتابع "عمران"، خلال حواره مع فضائية "الغد"، مساء الثلاثاء، أن مصر حليف استراتيجي ومهم لقبرص على المستوى السياسي والاقتصادي، وبالتالي الحفاظ على مقدرات الدولة القبرصية، شأن يهم الدولة المصرية.





وتابع أن الموقف المصري ضد خرق القانون الدولي من تركيا، وهناك تحرك من الاتحاد الأوروبي ضد محاولات تركيا للتنقيب عن الغاز في المتوسط، ومصر ستتضامن مع دولة قبرص في المحافل الدولية.







