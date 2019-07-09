بمشاركة 60 طاهي إنطلاق أكبر مهرجان للبطيخ 22 يوليو بالغردقة

Advertisements

تستضيف مدينة الغردقة فعاليات المهرجان الثالث للبطيخ بأحد الفنادق السياحية، وذلك يوم 22 يوليو بمشاركة 60 شيفا من عدة فنادق ومنتجعات سياحية يمثلون الأقصر وأسوان والغردقة وعدة دول أخرى مثل الصين وتايلاند.



وتقام فعاليات المهرجان لتنشيط السياحة وأيضا كنوع من أنواع الترفيه لنزلاء الفنادق السياحية من المصريين والأجانب، ويستخدم كميات من البطيخ تقدر بـ 2 طن وسيتم تغطية فعاليات المهرجان من جانب التليفزيون الفرنسي.



وقال الشيف أحمد جابر منسق عام المهرجان والمتحدث الإعلامي لطهاة البحر الأحمر في تصريحات صحفية، أن حوالى 60 شيف من فنادق مختلفة يمثلون عدة دول يتسابقون لعمل أفضل الأطباق ويشمل المهرجان مسابقة النحت على البطيخ بالإضافة إلى مسابقات أخرى متنوعة كطبق المقبلات وطبق الحلويات وعصائر وآيس كريم.



وأشار جابر إلى أن مثل هذه المهرجانات تعتبر طريقة لعرض فنون المهنة وتبادل الأفكار الجديدة بين الطهاة، بالإضافة إلى أنها تعتبر من طريق الترويج وتنشيط السياحة.



وتعد شواطئ البحر الأحمر من افضل الوجهات السياحية في العالم وتمتلك مدن البحر الأحمر 278 فندق ومنتجع سياحي تحوى أكثر من 83 ألف غرفة فندقية وتتعدى نسبة الإشغالات حاجز 75% في بعض الفنادق وتصل إلى 90% في فنادق أخرى.