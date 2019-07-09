عمر مروان: لدينا رئيس يفعل ما يعد به.. "انسوا أي تجارب سابقة"

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الرئيس السيسي رئيسًا يصدق فيما يقوله، ويفعل ما يعد به.





وأشار "مروان"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، "إحنا في زمن غير الزمن، انسوا أي تجارب سابقة.. نحن في زمن جديد، وعهد جديد".



