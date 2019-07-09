عمر مروان: لدينا رئيس يفعل ما يعد به.. "انسوا أي تجارب سابقة"
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:17 م
هدى عبدالرازق
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قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الرئيس السيسي رئيسًا يصدق فيما يقوله، ويفعل ما يعد به.
وأشار "مروان"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، "إحنا في زمن غير الزمن، انسوا أي تجارب سابقة.. نحن في زمن جديد، وعهد جديد".
وأضاف أن الدولة حريصة على حل كل مشاكل المصريين، مؤكدًا أن مستقبل مصر واعد، وسينعم المصريين بالخير المنتظر.
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