بوروسيا دورتموند يقترب من التعاقد مع مهاجم يوفنتوس

أفادت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن هناك ضغط من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، من أجل مهاجم يوفنتوس الإيطالي، ماريو ماندزوكيتش، رغم أنه لم يتحول لعرض رسمي بعد.

ويستهدف اليوفي على الأقل حصد مبلغ 15 مليون يورو من بيعه، وأفادت الصحيفة أن اليوفي رفض العرض المقدم من ايفرتون الانجليزي لمهاجمه الشاب مويس كين مقابل 30 مليون يورو، حيث أن اللاعب يرتبط كذلك بأياكس أمستردام وسط الايام الساخنة لـ صفقة ماتياس دي ليخت.



