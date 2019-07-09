مدرب أحمال ينضم لجهاز الإسماعيلي

وافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ، المشرف العام على قطاع الكرة على انضمام التونسى أكرم إبراهيم علياوى مدرب الأحمال إلى الجهاز الفنى الحالى وذلك بناءًا على ترشيح من قبل محمود جابر المدير الفنى الحالى.









وسبق للمدرب التونسى العمل فى العديد من الأندية فى تونس على رأسها الترجى فضلا عن ناديا الهلال الليبى والفيصلى الأردني.









وحصل العلياوى على ماجيستير فى الاعداد البدنى بجانب دبلوم فيدرالى من قبل الاتحاد الافريقى “كاف”.



