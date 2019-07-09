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مدرب نيجيريا لـ "الفجر الرياضي": مواجهة جنوب إفريقيا صعبة جدًا.. وخروج مصر كان مفاجأة كبري

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:05 م
مدرب نيجيريا لـ الفجر الرياضي: مواجهة جنوب إفريقيا صعبة جدًا.. وخروج مصر كان مفاجأة كبري
نيجيريا
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محمد جمال
 
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أكد نبيل الطرابلسي المدرب العام لمنتخب نيجيريا على صعوبة مواجهة منتخب جنوب إفريقيا، فى دور الـ8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، فى اللقاء الذى سيقام فى تمام التاسعة مساء غدًا الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى.

وقال الطرابلسي في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :" منتخب جنوب إفريقيا منتخب ممتاز وصعب جدًا، فكان معنا فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية وصعدنا كأول للمجموعة وهو ثانياً ولكنه فاز علينا فى نيجيريا بهدفين مقابل لاشئ لذلك أقول انه منتخب ممتاز".

وأضاف :" قدمنا مباراة كبيرة أمام منتخب الكاميرون فى دور الـ 16 وكنا جاهزين نفسياً وذهنياً وبدنياً الحمدلله واستطعنا الفوز واللاعبين لم يقصروا بل قدموا كل ما عندهم".

وعن وداع مصر للكان قال :" خروج مصر المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية كان مفاجأة للجميع".

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