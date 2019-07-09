عمر مروان: لايوجد أي مشروع مقدم للإيجار القديم.. والقانون محل النقاش للأشخاص الاعتبارية
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:04 م
هدى عبدالرازق
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قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إنه لا يوجد مشروع قانون مقدم للإيجار القديم فيما يخص السكن لا من الحكومة، ولا من مجلس النواب حتى الآن، فالأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة.
وأشار "مروان"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن القانون محل النقاش الآن يتعلق بالأشخاص الاعتبارية.
هذا ويحسم مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم خلال 48 ساعة من الآن، حسبما أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، مشيرا إلى أن البرلمان يشهد حالة من الجدل بين الأعضاء حول قانون الإيجارات القديمة، وأن المناقشات التي حدثت داخل البرلمان حول قانون الإيجار القديم كانت في منتهى الديمقراطية.
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