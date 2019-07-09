الهلال السعودي يخطط لخطف نجم الدحيل القطري









كشفت تقارير صحفية سعودية، عن رغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التعاقد مع البلجيكي إدميلسون جونيور، لاعب وسط الدحيل القطري، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





ووفقًا لما ذكرته التقارير، فإن وكيل جونيور قام بعرض خدماته على الهلال، بسبب رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الدحيل، والإنتقال لنادي يمتلك شعبية جماهيرية كبيرة".





ودخل الزعيم السعودي بالفعل في مفاوضات جادة مع جونيور، في ظل تطلع إدارة الفريق برئاسة فهد بن نافل لتدعيم صفوف النادي من أجل العودة من جديد لمنصات التتويج.



