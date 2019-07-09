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حسام موافي: صرف الأدوية بدون روشتة تسبب في إصابة 50 % من مرضى الفشل الكلوي

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:03 م
حسام موافي: صرف الأدوية بدون روشتة تسبب في إصابة 50 % من مرضى الفشل الكلوي
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن تناول الفاكهة بعد الأكل خطأ شائع للغاية، لافتًا إلى أن الصحيح هو تناول الفاكهة قبل الأكل، خاصة أنها تؤثر بشكل جيد على امتصاص الأكل، معقبًا:" في أمريكا بيعملوا كده".

وتابع "موافي"، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن صرف الأدوية بدون روشته تسبب في إصابة 50 % من مرضى الفشل الكلوي في مصر، لافتًا إلى أن الكثير من المواطنين يذهبون للصيدلي عند الشعور بأي تعب، خاصة عند الإصابة بأوجاع في الركبة، للحصول على أدوية دون تشخيص، وهذا قد يؤدي لفشل كلوي.

ووجه نداءً لوزير الصحة لإغلاق أي صيدلية تقوم بصرف الدواء بدون روشته، معقبًا: "أقدم نداءًا لأحسن تلاميذي وزير الصحة الدكتورة هالة زايد، بإغلاق أي صيدلية لا تستلزم بصرف الأدوية من خلال الروشته".

وأضاف: "أنا أستاذ جامعة معرفتش اشتري دواء من الصيدلية في أمريكا، الكلام ده ممنوع، لو قفلنا صيدليتين تلاته الكل هيلتزم".
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