ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزارة المالية: استقطاع اشتراكات التأمين الصحي في بورسعيد بداية من يوليو الجاري

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 10:59 م
وزارة المالية: استقطاع اشتراكات التأمين الصحي في بورسعيد بداية من يوليو الجاري
وزارة المالية
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قالت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إنه سيتم استقطاع اشتراكات منظومة التأمين الصحي الجديد من رواتب الموظفين بداية من شهر يوليو لمحافظة بورسعيد.

وأوضحت "فريد"، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الثلاثاء، أن استقطاع الاشتراكات سيطبق حاليًا على محافظة بورسعيد فقط في البداية.

وأكدت أن العائد على مواطني بورسعيد سيكون كبير، وسيحصلون على خدمة صحية عالية جدًا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
Advertisements
المزيد عن: وزارة المالية التأمين الصحي الشامل الاقتصاد المصرى استقطاع الاشتراكات اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم