وزارة المالية: استقطاع اشتراكات التأمين الصحي في بورسعيد بداية من يوليو الجاري

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قالت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إنه سيتم استقطاع اشتراكات منظومة التأمين الصحي الجديد من رواتب الموظفين بداية من شهر يوليو لمحافظة بورسعيد.



وأوضحت "فريد"، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الثلاثاء، أن استقطاع الاشتراكات سيطبق حاليًا على محافظة بورسعيد فقط في البداية.



وأكدت أن العائد على مواطني بورسعيد سيكون كبير، وسيحصلون على خدمة صحية عالية جدًا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

