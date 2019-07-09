انطلاق القافلة الدعوية الرابعة المشتركة بين الأزهر والأوقاف الجمعة المقبل

تنطلق القافلة الدعوية الرابعة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مشيخة الأزهر الشريف يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة العاشرة صباحًا.





وتضم القافلة تسعة علماء خمسة من علماء الأزهر الشريف وأربعة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع : ” الآداب والحقوق العامة للمجتمع وأثرها في رقيه وبناء حضارته ” ، وذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف .





يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية كريمة من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر .



