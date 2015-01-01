تستعرض لكم "بوابة الفجر الإلكترونية" طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس من خلال بوابة الثانوية العامة عبر موقع نتيجتك ، نقدم لكم نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع بكافة أقسامها (العلمي علوم - العلمي رياضة - الأدبي)، ويمكنك الحصول على نتيجه الثانويه العامه 2019 فور اعتمادها من وزاره التربيه والتعليم، واليوم سنُعرفكم عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، وموعد ظهورها على موقع بوابه الثانويه العامه، اعرف نتيجتك الآن (نتيجة الصف الثالث الثانوي) بالاسم ورقم الجلوس.





نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس بوابه الثانويه العامه | نتيجة 3 ثانوي (اعرف نتيجتك) | نسبة نجاح العينة العشوائية



نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس حتى الآن، ومن المتوقع أن تظهر نتيجه الثانويه العامه على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزاره التربيه والتعليم وعبر موقع نتيجتك ، وفي اليوم التالي من ظهورها على بوابه الثانويه العامه ستظهر في جميع المدارس بكافة المحافظات. يعيش جميع طلاب وطالبات وأيضًا أولياء الأمور في جميع محافظات مصر حالة من القلق وعدم الاستقرار النفسي، وذلك لعدم ظهورحتى الآن، ومن المتوقع





وآخر تصريحات الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن عملية التصحيح بدءت بالفعل وظهرت نتيجة العينة العشوائية، مؤكدًا أن ستكون عملية التصحيح دقيقة للغاية وبعدها ستكون النتيجة في الكنترول للانتهاء من باقي أعمال المراجعة النهائية.





موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

نترقب معكم التصريحات بموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 بالمدارس وعلى موقع وزارة التربية والتعليم المخصصة، ونتابع معكم من خلال هذه المقالة لحظة بلحظة أخبار عملية تصحيح الثانوية العامة و نتيجة العينة العشوائية والتنسيق المتوقع.





نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة، المختصة بإظهار النتيجة برقم الجلوس فقط وذلك فور ظهورها، ومكنكم أيضًا الدخول على ويمكن لحضراتكم الحصول علىعبر، المختصة بإظهار النتيجة برقم الجلوس فقط وذلك فور ظهورها، ومكنكم أيضًا الدخول على موقع نتيجتك لمعرفة التفاصيل كاملة.





وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحانات الثانوية العامة

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة العينة العشوائيةلأوراق إجابة مادة اللغة العربية و الأحياء و الفيزياء و التاريخ والفلسفة في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019.





بلغت نسبة نجاح العينة العشوائية في مادة اللغة العربية بنسبة 96.5%، وبلغت نسبة النجاح في مادة الأحياء للعينة العشوائية بنسبة 91.5%، وبلغت مادة الفيزياء بنسبة نجاح 85.4% لنتيجة العينة العشوائية، بينما مادة التاريخ فقد سجل نجاح العينة العشوائية نسبة 78.2%، وبلغت نسبة امتحان الفلسفة نسبة نجاح 94.1%.





نتيجة الثانوية العامة وانطلقت امتحانات نتيجة الثانوية العامة 2019 بداية شهر يونيو الماضي، أدي خلالها جميع طلاب الثانوي العام لجميع الأقسام (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي) جميع الامتحانات، وبدأت أعمال تصحيح نتيجة ثالثة ثانوي بالتزامن مع بداية الامتحانات الدور الأول لسرعة إعلان نتيجة الثانوية العامة، ليتمكن الطلاب الناجحين من تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة.



