الهلال يضرب سبيتال بحفلة تهديفية في أولى مبارياته الودية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزًا ساحقًا على نظيره سبيتال النمساوي، بعشرة أهداف دون رد، في أولى مواجهات الفريق الودية بمعسكره الخارجي، ضمن استعداداته للموسم الجديد.









وتعد المباراة هي الأولى تحت قيادة الروماني رزافان لوشيسكو، المدير الفني الجديد للزعيم السعودي.









وتمكن الهلال من إحراز ستة أهداف في الشوط الأول، تناوب على تسجيلها كلاً من : الفرنسي بافتيمبي جوميز، حيث سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، وأحمد أشرف، وهتان باهبري، وجوفينكو.









وفي الشوط الثاني، واصل الزعيم السعودي ضغطه المتواصل رغم دخوله بتشكيل مغاير للشوط الأول، ليسفر عن تسجيل أربعة أهدداف أخرين عن طريق كلاً من : محمد الشلهوب، آل جبيع، كارلوس إدواردو "هدفين".



