أحمد موسى: تركيا تحصل على 4 مليارات دولار من "الدعارة"





قال الإعلامي أحمد موسى؛ إن المملكة العربية السعودية بدأت منذ شهور بسحب استثماراتها من تركيا؛ بالإضافة إلى انخفاض السياحة السعودية بنسبة 60%، لافتا إلى أن السائح السعودي في تركيا رقم واحد من حيث الإنفاق.وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ أن السفارة السعودية حذرت مواطنيها من البلطجة في تركيا وانتشار حالات السرقات والنشل؛ موضحًا أن الاقتصاد التركي بدأ في الانهيار.ولفت إلى أن تركيا تحصل على 4 مليارات دولار من الدعارة وأعمال منافية للآداب؛ ولابد من مقاطعتهم وعدم دعمهم أبدا، متابعًا: "عمليات النصب في تركيا زادت أكثر من 35% خاصة للسائح العربي نظرا للوضع الاقتصادي المتدهور".