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مظاهرة في حب أحمد زاهر بعد تكريمه في مكتبة الإسكندرية (فيديو وصور)

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:47 م
مظاهرة في حب أحمد زاهر بعد تكريمه في مكتبة الإسكندرية (فيديو وصور)
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يارا أحمد
 
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رصدت عدسة "الفجر الفني" عدد من الفيديوهات والصور للفنان احمد زاهر، وذلك بعد تكريمه من المعهد العالي للإسكندرية أثناء محاصرته من عدد من طلاب المعهد بمكتبة الإسكندرية وكان قد تم تكريمه عن تميزه في مسلسل "ولد الغلابة".

ولد الغلابة من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، وكوكبة أخرى من ألمع نجوم الفني على رأسهم الفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.
 
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