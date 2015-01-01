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أول رد فعل من الأهلي بعد قرار "كاف" برفض مدة فترة القيد الإفريقي

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:49 م
أول رد فعل من الأهلي بعد قرار كاف برفض مدة فترة القيد الإفريقي
محمود الخطيب
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عمرو مصطفى
 
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تشكيل لجنة لحصر الأضرار الواقعة على النادي بسبب قرار اتحاد الكرة باستكمال مباريات الدوري عقب أمم إفريقيا 2019، للمطالبة بتعويضات.

 

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رفض مدة فترة القيد الإفريقي وآخر موعد للقيد يوم 30 يوليو.

 

وأكد محمد عثمان مستشار النادي الأهلي القانوني، في تصريحات صحفية، إن النادي سبق وحذر من كارثة القيد الأفريقي  مما يترتب عليه نتائج وأضرار جسيمة سوف تلحق بالأهلي والأندية المشاركة في البطولات الأفريقية".

 

وأوضح عثمان أن الأهلي مستمر في الاجراءات القانونية التي اتخذها الأهلي ضد قرارات اتحاد الكرة كانت للحفاظ على حقوق النادي.

 

وشدد على أن قرارات اتحاد الكرة أدت لأضرار جسيمة حيث لم يتمكن الأهلي من تسويق لاعبيه بالشكل الأمثل، ولم يحدد قائمة الموسم الجديد بجانب غموض موقف فريق 97.

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