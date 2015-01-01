أحمد موسى: قطر تعيش في دولة الصوت الواحد ولا يوجد معارضة هناك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن 500 مليار دولار تحصل عليها أمريكا من قطر، مشيرًا إلى أن الشعب القطري يتحمل تكلفة أى رصاصة تستخدمها أمريكا في قاعدة العديد ببلادهم.





وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء الثلاثاء أن أمريكا لديها مخطط لتصغير المخز ون القطري من البترول لصالحها





ونوه إلى أن الإعلام القطري يحاول أن يحسن من صورة الأمير الضعيف أمام الرئيس الأمريكي، متابعًا: "عندك فلوس كتير هياخدها الأمريكان وهتدفعوا ما لا طاقة لكم به للأمريكان وهيتم تصفير الخزانة القطرية".



