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تكريم محمد نجاتي وظهور خاص لوالدته في حفل معهد الإعلام بالإسكندرية (صور)

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:41 م
تكريم محمد نجاتي وظهور خاص لوالدته في حفل معهد الإعلام بالإسكندرية (صور)
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يارا أحمد
 
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كرم المعهد العالي للإعلام الفنان محمد نجاتي، وذلك عن دوره في مسلسل "قيد عائلي" والذي تم عرضه علي قناة "DMC" وحرصت والدته للظهور رسميا للمرة الأولي لمساندته ودعمه وذلك بمكتبة الإسكندرية.



ويشارك في بطولة "قيد عائلي" كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وهم: بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، سيمون، هالة فاخر، نضال الشافعي، خالد سرحان، رامي وحيد، منة فضالي، دينا فؤاد، مريهان حسين، وغيرهم، وهو من إنتاج: شركة فنون مصر، وسيناريو وحوار: محمد رجاء، وميشيل نبيل، وإخراج: تامر حمزة.

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