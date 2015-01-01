عمر مروان: السيسي أصدر تعليمات بحل مشكلة النوبة المعلقة من عام 1902

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليمات في 2017 بحل مشكلة النوبة والمعلقة منذ 1902، أي منذ 115 عام.





وأشار "مروان"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن مشكلة متضرري النوبة بدأت منذ إنشاء خزان أسوان، حيث غمرت المياه جزر في النوبة، فتم تهجير الأهالي.



