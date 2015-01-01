تموين الفيوم: ضبط نصف طن سكر و١٧ كرتونه زيت تموينى و تحرير ٤٤ محاضر وتقارير في قطاع التموين
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:38 م
ريهام على
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نظمت مديريه تموين الفيوم وجميع الأدرات الرقابية الداخلية والخارجية عدة حملات تموينيه اليوم على كافه أنحاء المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط وتجميع سلع تموينيه لدى تاجر تموين بترسا بمقدار مبلغ ٨٨٤٩،٥ جنيه وتحرير عدد ٤ محاضر جنح صرف خبز وهمي بمقدار ١٨٠٠٠ رغيف ويرأس الحمله المهندس هشام سعيد مدير اداره تموين سنورس والمهندس مرسى رمضان رئيس الرقابه وأسامه صديق.
كما تحرير ٢٦ تقريرًا فى قطاع المخابز ما بين نقص وزن للخبز وتوقف عن انتاج الخبز وعدم إعطاء بون للمواطنين وعدم نطاقه أدوات العجن والخبز.
كما تم تحرير عدد ١٨ محضر بالاسواق والمواد البترولية ما بين تجميع وتهريب دقيق بلدى مدعم وعدم الإعلان عن أسعار وعدم وجود شهادات صحيه للعاملين بالمطاعم وبيع بازيد من السعر الرسمى للأسطوانات البوتوجاز.
كما تحرير ٢٦ تقريرًا فى قطاع المخابز ما بين نقص وزن للخبز وتوقف عن انتاج الخبز وعدم إعطاء بون للمواطنين وعدم نطاقه أدوات العجن والخبز.
كما تم تحرير عدد ١٨ محضر بالاسواق والمواد البترولية ما بين تجميع وتهريب دقيق بلدى مدعم وعدم الإعلان عن أسعار وعدم وجود شهادات صحيه للعاملين بالمطاعم وبيع بازيد من السعر الرسمى للأسطوانات البوتوجاز.
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