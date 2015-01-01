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ميسي يفاجئ سكان مسقط رأسه بالأرجنتين

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:32 م
ميسي يفاجئ سكان مسقط رأسه بالأرجنتين
ميسي
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وكالات
 
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أطلق مطعم في مدينة "روساريو" الأرجنتينية، الذي يمتلكه نجم منتخب التانجو وفريق برشلونة، ليونيل ميسي وعائلته، لمساعدة المواطنين ذوي الدخل المنخفض.

 

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مطعم "ليو" يقدم العشاء لجميع المحتاجين مجانا منذ يوم الجمعة الماضي.

 

ونقلت الصحيفة عن مدير المطعم، أرييل ألمادا، قوله: "كذلك نقدم القهوة والمشروبات الغازية وبعض المشروبات الكحولية. جاء كثير من الناس إلينا وكانوا مهذبين للغاية".

 

وأضاف ألمادا: "إن العرض الترويجي سيستمر لمدة 15 يوما، ويقدم العشاء المجاني من الساعة الـ 7 مساء وحتى الساعة الـ 9 مساء".

 

يذكر أن منتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي اكتفى بالمركز الثالث في بطولة "كوبا أمريكا 2019"، التي انتهت بتتويج غريمه البرازيلي باللقب، يوم الأحد الماضي.

 

 

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