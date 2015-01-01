تصفيق حاد لـ سيمون أثناء تكريمها عن "قيد عائلي" في المعهد العالي للإعلام (صور)

كرم المعهد العالي للإعلام الفنانة سيمون، عن دورها وتألقها في مسلسل "قيد عائلي" ورحب بها الطلاب وبعد اعلان اسمها سادت حالة تصفيق حاد بمكتبة الاسكندرية وذلك حضور عدد كبير من نجوم الفن منهم احمد زاهر ونجاتي وهنادي مهنا.









ويشارك في بطولة المسلسل كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وهم: بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، هالة فاخر، نضال الشافعي، خالد سرحان، رامي وحيد، منة فضالي، دينا فؤاد، مريهان حسين، محمد نجاتي، وغيرهم، وهو من إنتاج: شركة فنون مصر، وسيناريو وحوار: محمد رجاء، وميشيل نبيل، وإخراج: تامر حمزة.