ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تصفيق حاد لـ سيمون أثناء تكريمها عن "قيد عائلي" في المعهد العالي للإعلام (صور)

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:31 م
تصفيق حاد لـ سيمون أثناء تكريمها عن قيد عائلي في المعهد العالي للإعلام (صور)
Advertisements
طباعة
يارا أحمد
 
Advertisements

كرم المعهد العالي للإعلام الفنانة سيمون، عن دورها وتألقها في مسلسل "قيد عائلي" ورحب بها الطلاب وبعد اعلان اسمها سادت حالة تصفيق حاد بمكتبة الاسكندرية وذلك حضور عدد كبير من نجوم الفن منهم احمد زاهر ونجاتي وهنادي مهنا.



ويشارك في بطولة المسلسل كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وهم: بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، هالة فاخر، نضال الشافعي، خالد سرحان، رامي وحيد، منة فضالي، دينا فؤاد، مريهان حسين، محمد نجاتي، وغيرهم، وهو من إنتاج: شركة فنون مصر، وسيناريو وحوار: محمد رجاء، وميشيل نبيل، وإخراج: تامر حمزة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم