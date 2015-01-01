خلال لقاء مجلس الشباب.. محافظ الفيوم يؤكد على تبني الأفكار البناءة وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد



وأكد محافظ الفيوم على التواصل البناء والمثمر بين أعضاء المجلس وجمعيته التأسيسية من ناحية ومسئولي الشباب والعلاقات العامة والمكتب الفني بالمحافظة من ناحية أخرى، بإشراف ومتابعة من السكرتير العام والسكرتير المساعد بالمحافظة، وذلك لتحديد الأولويات وترتيب عرض المشكلات وبحث آليات التواصل فيما بينهم.



وأضاف محافظ الفيوم بأن المحافظة تمتلك العديد من المقومات مما يؤهلها لأن تكون في مصاف محافظات الصف الأول، وبها العديد من الفرص الواعدة للاستثمار التى توفر فرص عمل حقيقية للشباب فى مختلف المجالات، مؤكدًا على أن المحافظة تعمل جاهدة على تهيئة البنية الأساسية لخدمة مناطق الاستثمار.



وأشار محافظ الفيوم إلى أنه جاري الإعداد لوضع آلية قانونية محكمة لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بمشروع جمع القمامة من خلال كراسة شروط سيتم طرحها فى أقرب وقت ممكن، على أن يتم تطبيق منظومة متكاملة للنظافة بأحياء مدينة الفيوم أولًا ثم تأتي بقية المراكز والقرى تباعًا.



ومن جانبهم استعرض الشباب آليات عمل المجلس في مرحلته السابقة والرؤى والمقترحات المستقبلية لتفعيل آداء المجلس بشكل أكبر في القضايا المجتمعية من خلال العمل الإيجابي على أرض الواقع والمشاركة الفاعلة بمساندة الجهاز التنفيذي في مبادرات النظافة والتجميل والتوعية المجتمعية بمختلف القضايا التى تمس حياة المواطنين اليومية.



كما تم فتح باب الحوار بين المحافظ والشباب ودارت حلقات نقاشية جادة تتصل بقطاعات الصحة والتعليم والنظافة والإدارة المحلية والسياحة ومناطق الآثار، وأملاك الدولة، والطرق والرصف، والعمل على تكثيف الحملات الرقابية على المواقف لضبط تعريفة الأجرة، فضلًا عن الحملات التموينية لضبط الأسعار بالأسواق والتأكد من سعر إسطوانات الغاز حال تسليمها للمستهلك، والاستغلال الأمثل لكافة أصول وممتلكات المحافظة، وغيرها من الموضوعات الحيوية التى تتصل بالشباب وقضاياهم المجتمعية.



وفى نهاية اللقاء أكد محافظ الفيوم على أن جميع المواطنين سواسية فى الحقوق والواجبات، وأن باب مكتبه مفتوح لتلقى المقترحات والرؤى الجيدة والأفكار البناءة والعمل على إيجاد آليات مناسبة لتنفيذ الأفكار الواعدة على أرض الواقع.

أكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، على أن أساس النجاح مرجعه إلى تبني الأفكار البناءة وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وإنكار الذات والاستغلال الأمثل لكافة الأصول والإمكانات المتاحة والحفاظ على المال العام، جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لمجلس الشباب وجمعيته التأسيسية بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بديوان عام المحافظة.بدأ اللقاء بالسلام الوطني، وعقب ذلك أشار محافظ الفيوم إلى أن إجتماعه الدوري بالشباب يهدف إلى تلقي الأفكار البناءة والاستماع إلى المقترحات والشكاوى والعمل على دراستها وبحث سبل الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، مؤكدًا على الشفافية والعدالة المطلقة في عرض القضايا التى تمس حياة المواطنين في شتى أمورهم، لافتًا إلى أن المجلس يعمل على تعميق روح الولاء والانتماء، من خلال مشاركة الشباب في تفعيل القرارات المتعلقة بقضاياهم، وتبني الأفكار والمقترحات الخاصة بالمشروعات الشبابية التى تستثمر طاقاتهم وتلبي إحتياجاتهم، كما تعمل تلك المجالس على رصد المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها، والعمل على تعزيز ثقافة الحوار والتواصل وتحمل المسئولية.