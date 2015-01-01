تخلي لطفي زيتون عن خطة المستشار السياسي لراشد الغنوشي

أعلن القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون أمس الاثنين عن تخليه رسميا عن صفة المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي دون أن يحدد أسباب قراره.

وتأتي استقالة لطفي زيتون بعد اختلاف في وجهات النظر بينه وبين راشد الغنوشي في تحديد ملامح العصفور النادر لرئاسية 2019. وفقا لما ورد بصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء .

واختلاف زيتون و الغنوشي كان بين خيار دعم الرئيس المنتهية ولايته الباجي قائد السبسي أم رئيس الحكومة يوسف الشاهد وليس حول مسألة ترشح راشد الغنوشي للانتخابات الرئاسية القادمة.