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تكريم أحمد زاهر عن مسلسل "ولد الغلابة" في المعهد العالي للإسكندرية (صور)

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:28 م
تكريم أحمد زاهر عن مسلسل ولد الغلابة في المعهد العالي للإسكندرية (صور)
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يارا أحمد
 
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كرم المعهد العالي للإعلام الفنان أحمد زاهر، وذلك عن تميزه في دوره بمسلسل "ولد الغلابة" بالاضافة لتميزه في أعماله الفنية، وذلك خلال حضور عدد من الفنانين منهم سيمون ومحمد نجاتي وهنادي مهنا وحرصت زوجته هدي زاهر علي دعمه وكانت متواجدة بجانبه.



ولد الغلابة من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، وكوكبة أخرى من ألمع نجوم الفني على رأسهم الفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.

تكريم أحمد زاهر عن مسلسل "ولد الغلابة" في المعهد العالي للإسكندرية (صور)
تكريم أحمد زاهر عن مسلسل "ولد الغلابة" في المعهد العالي للإسكندرية (صور)
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