برسالة مؤثرة.. إبنة "عامر منيب" تحتفل مع والدها بتخرجها من الجامعة (صور)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة نشرتها مريم إبنة الفنان الراحل عامر منيب احتفالا بتخرجها من الجامعة، مشاركة والدها هذه المناسبة السعيدة .





وعلقت مريم عامر منيب على الصورة التي نشرتها أمس الإثنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "بابا أنا اتخرجت".





ونشر أيضًأ الملحن خالد عادل، صورة من حفل تخرج مريم عامر منيب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مُعلقًا: " "القمر بتاعنا كبر واتخرج أحلى مريم فى الدنيا .. ربنا يحميكي يارب يا مريوم .. واشوفك أحلى و أجمل"، مضيفًا: "انتظروا قريبا القمر".





هل من المتوقع أن تحترف مريم عامر منيب مهنة الفن مثل والدها وتدخل عالم الأضواء والشهرة؟ هذا ما سنعرفه في الفترة القادمة.





وتوفى الفنان عامر منيب، يوم 26 نوفمبر عام 2011، عن عمر يناهر 48 عاما، وذلك بعد صراع كبير مع مرض سرطان القولون.