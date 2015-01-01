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أحمد موسى: "تميم يشتري صمت أمريكا بصفقات السلاح مقابل الحفاظ على دعم بلاده للإرهاب"

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 08:19 م
أحمد موسى: تميم يشتري صمت أمريكا بصفقات السلاح مقابل الحفاظ على دعم بلاده للإرهاب
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داليا الحسين
 
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علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى الولايات المتحدة الأمريكية قائلًا: "ترامب التقى تميم في غرفة النقود بوزارة الخزانة الأمريكية ليوجه رسالة معينة بأنه يجب أن تدفع مقابل الحماية".

وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء الثلاثاء إن قاعدة العديد بقطر تضم 12 ألف جندي أمريكي، وتم إنشاءها بأموال القطريين، مشيرًا إلى أن هذه القاعدة قامت بضرب مناطق في أفغانستان واليمن وسوريا والعراق، ومن المحتمل أن تضرب إيران منها.

وأضاف أن توسعة القاعدة تكلفت 8 مليار دولار من أموال الشعب القطري، مضيفًا: "رواتب الجنود الأمريكان ومعيشتهم وأسرهم تدفع من أموال الشعب القطري".

وتابع: "تميم يشتري صمت أمريكا بصفقات السلاح مقابل الحفاظ على دعم بلاده للإرهاب، موضحًا أن الدوحة اشترت صفقات سلاح من أمريكا يقيمة 200 مليار دولار.
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