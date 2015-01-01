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باحث: التجارة في "اللحوم الحلال" تدر على "إخوان أوروبا" 200 مليون دولار

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 08:16 م
باحث: التجارة في اللحوم الحلال تدر على إخوان أوروبا 200 مليون دولار
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كساب أحمد
 
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قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابي تعمل على توفير التمويل اللازم لها من خلال التجارة في اللحوم الحلال، والعمرة، وإنشاء بعض المدارس.

وأضاف "فرغلي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك جمعيات إخوانية في أوروبا والبرازيل، تحصل على مبالغ مالية مقابل وضع ختم على اللحوم، بأنها مذبوحة على الشريعة الإسلامية.

وتابع أن جماعة الإخوان تحصل على 200 مليون دولار سنويًا من الاتجار في اللحوم، مضيفًا أن الإخوان من خلال تيار الصحوة في الخليج، يحصلون على آلاف دعوات العمرة مجانًا، ويقوم الإخوان ببيع هذه الدعوات مقابل مبالغ ضخمة جدًا، يمول بها تنظيم الجماعة الإرهابية.

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