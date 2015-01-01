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"الفضلى": برنامج التنمية الريفية يطور أنشطة زراعية بميزانية 12 ملياراً

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 08:09 م
الفضلى: برنامج التنمية الريفية يطور أنشطة زراعية بميزانية 12 ملياراً
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الفجر السعودي
 
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تقدم وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بخالص الشكر بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير 8 أنشطة زراعية في المناطق الريفية، ودعم صغار المزارعين ومربي المواشي وصيادي الأسماك، وتبلغ ميزانيته 12 مليار ريال.
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