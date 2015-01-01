"الفضلى": برنامج التنمية الريفية يطور أنشطة زراعية بميزانية 12 ملياراً
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 08:09 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
تقدم وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بخالص الشكر بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.
ويهدف البرنامج إلى تطوير 8 أنشطة زراعية في المناطق الريفية، ودعم صغار المزارعين ومربي المواشي وصيادي الأسماك، وتبلغ ميزانيته 12 مليار ريال.
Advertisements
المزيد عن: وزارة البيئة برنامج التنمية الريفية أنشطة زراعية
- بقيمة 100 مليون جنيه.. البنك الزراعي المصري يوقع عقد لتنمية المشروعات الزراعية والحيوانية
- العاهل السعودي يعتمد برنامج للتنمية الزراعية بقيمة 9 مليارات ريال
- عاجل - السعودية | الملك سلمان يعتمد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بـ7 مليارات ريال
- عاجل – السعودية | اعتماد تمويل مشاريع زراعية بأكثر من 320 مليون ريال في عدة مناطق
- الملك سلمان يدشن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة
- "البيئة": إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء يوفر 8 مليارات من من المياه الجوفية
- التنمية الزراعية: 50 مليار ريال قيمة القروض المقدمة لدعم القطاع
- "الحبوب" تبدأ تسلُّم القمح المحلي من المزارعين