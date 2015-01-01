كلوب يصدم جماهير ليفربول

أوضح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن الدولي السويسري شيردان شاكيري، جناح الريدز يعاني من إصابة، ستجعله يغيب لفترة طويلة.









وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية: شاكيري يعاني من إصابة والأمر سوف يستغرق وقتًا حتى يعود مرة أخرى.









وأضاف: شاكيري يعاني من إصابة في ربلق الساق مع منتخب سويسرا في دوري الأمم الأوروبية.









ليفربول يبدأ الدوري الإنجليزي بمواجهة نورويتش سيتي يوم 9 أغسطس المقبل، خارج ملعبه، ولا يملك الريدز سوى ديفوك أوريجي وبريان بورستر في خط الهجوم.



