بالمستندات.. بتروجيت يتجاهل عرضا مغريا من سموحة لضم حارسه الشاب

أرسل نادي سموحة عرضًا رسميًا لنادي بتروجيت للحصول على خدمات محمد صبحي حارس مرمي الفريق ومنتخب مصر الأوليمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعد هبوط الفريق البترولي لدوري القسم الثاني.

ويتعنت نادي بتروجيت في بيع حارسه الشاب محمد صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتجاهل الرد على عرض النادي السكندري، وتمسك باستمرار اللاعب معه بالموسم المقبل، مما تسبب في صدمة قوية للاعب والذي يرغب في المشاركة مع فريق بالدوري الممتاز للحفاظ على تواجده بالمنتخب الأوليمبي.

وعلم "الفجر الرياضي" أن نادي سموحة مستعد لتلبية كافة الطلبات المالية لنادي بتروجيت للحصول على خدمات الحارس "محمد صبحي"، لكن النادي البترولي يرفض تمامًا رحيل حارسه، ويتجاهل المفاوضات مع إدارة النادي السكندري بشأن إتمام الصفقة، دون مبرر واضح لذلك.

نادي بتروجيت يقف عائقًا أمام مستقبل الحارس الشاب محمد صبحي وإمكانية حصوله على فرصة جديدة مع أحد أندية الدوري الممتاز، وذلك بعدما رفض عدة عروض جيدة للاعب خلال الفترة الماضية، بالإضافة لتجاهله عرض سموحة حاليًا

يذكر أن محمد صبحي من مواليد محافظة الغربية، وانضم لقطاع الناشئين بنادي بتروجيت في سن الثالثة عشر، وتدرج حتي انضم للفريق الأول، شارك مع الفريق البترولي بالموسم الحالي في 7 مباريات، واستقبلت شباكه 6 أهداف، وحقق "كلين شيت" في 4 مباريات.