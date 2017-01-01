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شعبة الأسماك تكشف أسباب تراجع الأسعار بالرغم من رفع الدعم عن المواد البترولية

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 08:08 م
شعبة الأسماك تكشف أسباب تراجع الأسعار بالرغم من رفع الدعم عن المواد البترولية
ارشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
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كشفت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أن أسعار الأسماك فى الأسواق المحلية لم تتأثر خلال الأيام الماضية مؤكدة أن جميع الأصناف متوفرة فى الاسواق المحلية بنفس الأسعار قبل رفع الدعم عن المواد البترولية .

وقال عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة أنه من المستبعد حدوث زيادة فى الأسعار فى قطاع الأسماك  خلال الأيام الحالية نظرًا لتزامن رفع سعر الوقود مع موسم إنتاج الأسماك التى توفر المعروض بالسوق وبالتالى تستقر الأسعار.

وأضاف عثمان أن أسعار الأسماك انخفضت بنسبة 20% نتيجة زيادة المعروض وركود حركة المبيعات وهذا بالطبع سيجعل الزيادة فى تكلفة النقل غير واضحة بالنسبة للمستهلك، مشيرًا إلى استقرار السوق حتى الان بالنسبة لقطاع الأسماك.
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