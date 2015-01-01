أحد المتقدمين للالتحاق بالكلية الحربية: "عايز أخدم بلدي.. وأجيب حق اللي استشهدوا"

قال مهاب أحمد، أحد المتقدمين للالتحاق بالكلية الحربية، إنه توجه لسحب ملف الكلية الحربية منذ الرابعة فجرًا، موضحًا أن هناك إقبال كبير من الطلاب على الالتحاق بالكلية الحربية.





وأشار "أحمد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أنه يحلم أن يلتحق بالقوات المسلحة، ويذهب إلى سيناء، مضيفًا: "عايز أخدم بلدي، وأجيب حق اللي استشهدوا".



