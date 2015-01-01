ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اتحاد الكرة المغربي ينفي ما تردد عن إيقاف فوزي لقجع

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 08:07 م
اتحاد الكرة المغربي ينفي ما تردد عن إيقاف فوزي لقجع
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم كل الشائعات التي تم تداولها أمس بشأن خبر توقيف السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة من طرف اللجنة التأديبية التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، على خلفية المباراة التي جمعت بين فريقي الزمالك المصري ونهضة بركان برسم إياب نهائي كأس الإتحاد الإفريقي.


يشار إلى أن اللجنة التأديبية التابعة للكاف ستعقد اجتماعها في هذا الموضوع بحضور السيد فوزي لقجع في الأيام المقبلة.


وكانت تقارير قد خرجت بما يفيد إيقاف المغربي ” فوزي لقجع ” لمدة عام عن ممارسة أي أنشطة رياضية متعلقة بالكاف على خلفية أحداث إعتدائه علي الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما بعد نهاية مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم