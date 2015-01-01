اتحاد الكرة المغربي ينفي ما تردد عن إيقاف فوزي لقجع

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم كل الشائعات التي تم تداولها أمس بشأن خبر توقيف السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة من طرف اللجنة التأديبية التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، على خلفية المباراة التي جمعت بين فريقي الزمالك المصري ونهضة بركان برسم إياب نهائي كأس الإتحاد الإفريقي.









يشار إلى أن اللجنة التأديبية التابعة للكاف ستعقد اجتماعها في هذا الموضوع بحضور السيد فوزي لقجع في الأيام المقبلة.









وكانت تقارير قد خرجت بما يفيد إيقاف المغربي ” فوزي لقجع ” لمدة عام عن ممارسة أي أنشطة رياضية متعلقة بالكاف على خلفية أحداث إعتدائه علي الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما بعد نهاية مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية.



