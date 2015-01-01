فونكيس مع روبيرت دي نيرو في فيلم Joker

كشفت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة المرتقب Joker، عن صور جديدة من داخل كواليس تصوير جزء الفيلم الجديد، والمقرر له أن يعرض 4 أكتوبر المقبل بدور السينما العالمية.









ومن ضمن الصور الجديدة التى تم الكشف عنها، اللقاء الاول بين النجم العالمى جواكين فونيكس، صاحب شخصية الجوكر الجديدة، امام النجم العالمى روبيرت دى نيرو، الذى يشارك فى بطولة العمل السينمائى المرتقب.







