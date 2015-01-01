أول خطوة أوروبية لمعاقبة إيران بسبب الخروقات النووية

اتخذت القوى الأوروبية خطوتها الأولى اليوم الثلاثاء نحو معاقبة إيران على خرقها لاتفاقها النووي، مما يترتب عليه لااستناد إلى بنود اتفاق عام 2015 لمواجهة الخروقات.





ووفقاً لوكالة رويترز، قال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى رئيس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن إيران "تمارس أنشطة لا تتفق مع التزاماتها" بموجب الاتفاق النووى.





وقالوا "يجب معالجة قضايا الامتثال هذه في إطار خطة العمل المشتركة ، ويجب عقد لجنة مشتركة بشكل عاجل".





والقوى الأوروبية الثلاث هي الدول الغربية الموقعة على اتفاقية إيران النووية لعام 2015، والتي تخلت عنها الولايات المتحدة العام الماضي.





ويعدّ عقد لجنة مشتركة من الموقعين - الأوروبيون بالإضافة إلى روسيا والصين- هو الخطوة الأولى في عملية متوقعة في الاتفاقية، مما يعيد العقوبات الدولية التي ألغتها الصفقة.