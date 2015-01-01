إلغاء المحادثات التجارية بين أمريكا وبريطانيا بعد التسريبات المسيئة لترامب

ألغيت المحادثات التجارية المخطط لها بين وزير خارجية بريطانيا ليام فوكس ونظيره الأمريكي ويلبر روس، وسط توترات متصاعدة بعد إصدار المذكرات الدبلوماسية البريطانية التي وصفت دونالد ترامب بأنها "غير كفؤة" و "غير كفؤة" و "غير آمنة".





وقال متحدث لصحيفة الإندبندنت البريطانية، إن وزارة التجارة تعمل على إعادة جدولة الاجتماع، لكنه لم يقدم تفسيراً لسبب إلغاء اجتماع الثلاثاء.





ويأتي الاجتماع الذي تم إلغاؤه وسط ضجة دبلوماسية بسبب رسائل البريد الإلكتروني التي تم تسريبها، والتي أثار فيها السفير البريطانى كيم داروش استخفافًا بالرئيس الأمريكي.

وفي التداعيات الدبلوماسية التي أعقبت ذلك ، وصف السيد ترامب السير داروش بأنه "رجل غبي"، وقال إن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على العمل معه ، وهاجم تيريزا ماي، مما يدل على شدة الانقسام المفاجئ في ما يسمى العلاقة الخاصة بين البلدين.





وعندما تم إرسال فوكس يوم الثلاثاء للاعتذار مباشرة إلى ابنته إيفانكا ترامب، أشارت إلى أن داروش لن يشارك في المفاوضات التجارية التي كانت مقررة مسبقًا لهذا اليوم.