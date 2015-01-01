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الديهي عن مهاجمة الجزيرة لفيلم "الممر": "قصر ديل يا أزعر"

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:56 م
الديهي عن مهاجمة الجزيرة لفيلم الممر: قصر ديل يا أزعر
أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
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عقب الإعلامي نشأت الديهي، على التقرير الذي نشرته فضائية "الجزيرة" تهاجم فيه فيلم "الممر" وتصفه بأنه محاولة لتبرير هزيمة 1967، قائلا: "ده قصر ديل يا أزعر".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها جيش قوي يحارب منذ آلاف السنوات.

وأكد "الديهي"، أن فيلم "الممر" من أعظم وأرقى الأفلام التي تمثل حلقة من حلقات ترميم الذاكرة التي ثقبت على مدار السنوات الماضية.

وتابع "الديهي": "الجزيرة تحاول الآن أن تهيل التراب على أي محاولة مصرية، منتظر من الجزيرة شطارة إعلامية ويحاولوا يبررولنا ما حدث في واشنطن من أمير قطر، إحنا حاربنا إسرائيل وخوضنا حروب من أجل القضية الفلسطينية، بقول للعاملين في فضائية الجزيرة أنتم بمثابة أحذية متعددة المقاسات في أقدام أمير قطر وتركيا".

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