"الجوازات": إيقاف الخدمات للمواطن لا يمنع السفر

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، على أن إيقاف الخدمات للمواطن لا يمنع السفر طالما لا يوجد عليك منع من السفر.

وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن: "السلام عليك اذا فيه شخص وجد عليه تعميم يبلغ بالمراجعه جهه المرور هل يقدر يسافر خارج المملكه أو لا ".

وردت الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "إيقاف الخدمات للمواطن لا يمنع السفر طالما لا يوجد عليك منع من السفر. سعدنا بتواصلك".