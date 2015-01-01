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الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا عن طقس الأربعاء

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:53 م
الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا عن طقس الأربعاء
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هدى عبدالرازق
 
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نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا تفصيليا عن حالة الطقس يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو ولمدة 24 ساعة.

وأوضح البيان، أنه يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية، حار رطب علي الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة علي جنوب البلاد نهارا لطيف ليلًا.

وأضاف البيان، أن ستظهر السحب المنخفضة والمتوسطه علي شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، كما أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة.

وعن حالة البحرين، فحركة البحر المتوسط معتدلة، وسيصل ارتفاع الموج إلى 1،5 متر، بينما هناك اضطرابًا في البحر الأحمر، وسيصل ارتفاع الموج إلى 2،5 متر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات:
القاهرة: 26 38
الإسكندرية: 25 33
مطروح: 23 32
نخل: 19 38
كاترين: 19 33
المنيا: 25 38
قنا: 27 41
الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا عن طقس الأربعاء
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