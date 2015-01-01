كلية التجارة بجامعة قناة السويس تعلن أسماء طلابها العشرون الأوائل



حيث جاءت النسبة العامة للنجاح كالتالى شعبه المحاسبة ٨٧.١% وشعبه الإدارة ٧٠% وشعبه العلوم السياسية ٧٥ % وشعبه الاقتصاد ٥٠ % وعن شعبه اللغة الانجليزية فبلغت بالنسبة العامة للنجاح شعبه المحاسبة ٩٩.١% وشعبه الإدارة بنسبه ١٠٠%.



وأعلن الدكتور أحمد ذكى عميد كلية التجارة أن ترتيب العشرين الأوائل للشعبتين العربيه والانجليزية جاء كالتالى سلمى احمد ذكى الأولى، اميرة سمير مرسى الثانية، امنه نزية محمد الثالثة، اسماء صبري عبد العزيز الرابعة، إسراء طارق عبد المعز الخامسة، عزه علاء الدين محمد السادسة،دنيا محمد على السابعة، الفت كمال إبراهيم الثامنة،دنيا على امبابى التاسعة، آية عيد عباس العاشرة، تحية إسماعيل محمد الحادية عشر.



إسراء سيد محمد الثانيه عشر، سارة عبد العزيز سيد الثالثة عشر، رضوي زكريا محمود الرابعة عشر، كامل محمد كامل الخامس عشر،مارتينا عادل كامل السادس عشر، اسماء وائل نعيم السابعة عشر، هدي محمد أحمد الثامنة عشر،رحاب حسين محمد التاسعة عشر،مصطفي محمد زغلول العشرين وحصل جميعهم على تقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.



اعتمد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس نتيجة بكالوريوس التجارة" شعبة الدراسة باللغة العربية واللغة الإنجليزية " حيث جاءت النسبة العام للنجاح كالتالى شعبة عربى انتظام شعبة المحاسبة ٩٦،٨%، شعبة الإدارة ٨٩،٣%، وشعبة العلوم السياسية ١٠٠%، وشعبة الاقتصاد ١٠٠%، أما نسبة نجاح الشعبه عربي انتساب.