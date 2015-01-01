جيان يلمح لاعتزال اللعب الدولي

ألمح مهاجم منتخب غانا، أسامواه جيان، إلى اعتزاله اللعب الدولي، عقب خروج بلاده من دور 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا أمام تونس بركلات الترجيح.





قال جيان في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء: "لم أحسم قرار اعتزال اللعب الدولي حتى الآن، وربما تكون بطولة أمم أفريقيا الحالية هي الأخيرة لي".





وأبدي جيان اندهاشه بقرار حكم المباراة بإلغاء هدف لمنتخب غانا، قائلاً: "لا أعلم ما هو قرار الحكم، ولماذا ألغى الهدف؟، حاولنا أن نرى الإعادة ولا نعلم ما الذي حدث؟".



