بترا الاسباني .. بطل "شفقة" و"المرجوحة" يحصدون جوائز الدورة الثانية لمنارات السينما المتوسطية

في أجواء صيفية ساحرة جمعت صناع السينما المتوسطية، اختتمت ليلة الأحد 7 يوليو الدورة الثانية من مهرجان "منارات" للسينما المتوسطية.





وحصد الفيلم الروائي الإسباني (بترا) للمخرج خايمي روزاليس، جائزة "المنار الذهبي" ووصفت لجنة تحكيم المهرجان "بترا" المتقن اخراحيا بمأساة يونانية تحت سماء أسبانية، هي رواية مفاجئة مثيرة للمشاهد وذات جمالية.





بدوره لم يغب بطل فيلم "شفقة" يانيس دراكوبولوس عن تتويجات منارات للسينما المتوسطية وحاز جائزة أفضل أداء عن فيلم المخرج اليوناني بابيس ماكريديس. ونوهت لجنة التحكيم بأداء داركوبولوس المحكم، لدور يصعب تمثيله: "استطاع هذا الممثل ببداعة أن ينقلنا ما بين عالم العبث والكوميديا السوداء في فيلم يروي قصة رجل يبحث عن أكبر شفقة."





أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة فذهبت للفيلم الوثائقي اللبناني (المرجوحة) للمخرج سيرسل عريس. واعتبرت لجنة تحكيم منارات فيلم "المرجوحة" دعوة لتحديات تزعزع.. فيلم عن أسئلة الإجابات المتباينة.. عن الأيام الأخيرة لزوجين، قصة عن الموت والحب، عن الشيخوخة والذاكرة.. يثير مشاعر قوية ويزعزع بسبب غموضه:





هل يجب أن نصور كل شيء؟





هل يمكننا تصوير كل شيء؟ أين تنتهي الحرية و يبدأ الغير اللائق؟





من أين يبدأ الإنكار باسم الاحترام؟





تجدر الإشارة إلى أن لجنة تحكيم مهرجان منارات للسينما المتوسطية في دورتها الثانية من 1 إلى 7 جويلية 2019 كانت برئاسة الممثلة المصرية سلوى محمد علي، وعضوية كل من المخرج الفرنسي ميشال لوكلار ، الكاتب والاعلامي الجزائري كمال داود، الممثلة التركية داملا سونميز والممثلة التونسية سهير بن عمارة.