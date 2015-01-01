حسين الشحات يرد على رحيله عن الأهلي

أكد لاعب الأهلي المصري، حسين الشحات، أن معسكر إسبانيا الذي يخوضه الفريق حالياً يعد مثالياً في كل شيء سواء في الإقامة او ملاعب التدريب أو توافر الأدوات، كما أن توقيت المعسكر يعد مناسباً بالنظر إلى ارتباطات الفريق في الجولة المقبلة التي المراحل الحاسمة من بطولة الدوري.









قال الشحات في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء: "باق مع الفريق بكل تأكيد، وتأجيل مباراتي المقاولون العرب والزمالك لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، وحصول الفريق على راحة لعدة أيام، كان يتطلب ضرورة تجميع الفريق مرة أخرى لإعداد اللاعبين بدنياً وفنياً وتجهيزهم بالشكل المطلوب للمواجهات المهمة المقبلة".









وأضاف: "المردود البدني والفني للمعسكر يظهر تدريجياً، وينعكس على أداء اللاعبين في التدريبات يوماً بعد الآخر، بعدما شهدت الأيام الأولى تكثيفاً للجرعات البدنية بخوض التدريب على فترتين مع تجربة العديد من الأمور الخططية والفنية التي يسعى إليها الجهاز الفني، ويتم ترجمتها بشكل عملي خلال المباريات الودية التي بدأت أمس الإثنين بمواجهة فريق سوكر سمارت الإسباني ".









وأوضح: "مباراة سوكر سمارت كانت تجربة مفيدة، حتى وأن كان البعض يرى أنها من المباريات السهلة بعدما فاز الأهلي 9-0، لكنها تبقى مهمة كبداية للمباريات الودية متدرجة المستوى".









وتابع: "سعيد بتسجيلي هدف المباراة الأول"، متمنياً أن يحالفه التوفيق وأن ينجح في التسجيل خلال المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري لإسعاد جماهير الأهلي.









ونفى لاعب الاهلي ما تردد في وقت سابق عن احتمال رحيله عن الفريق والعودة الى الدوري الإماراتي من جديد، مؤكداً أنه لا يهتم بالرد على هذه الشائعات، لأن كل تركيزه منصب على بذل أقصى ما لديه من أجل الحصول على ثقة الجهاز الفني، والمساعدة في تحقيق الانتصارات، خاصة أنه موجود في نادي القرن الذي قاتل من أجل اللعب في صفوفه، ولا يتخيل الرحيل عنه لأي سبب من الأسباب.