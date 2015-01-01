54 % تراجع في معدلات تسليم طائرات "بوينج" خلال الربع الثاني
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:45 م
وكالات
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كشفت شركة "بوينج" الأمريكية في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن تراجع معدل تسليم الطائرات التجارية إلى 90 طائرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بهبوط بلغت نسبته 54 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
كما تراجع معدل تسليم طائرات بوينج بنحو 37 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 239 طائرة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
كما كشفت البيانات عن تراجع معدلات تسليم طائرات "737 ماكس" إلى 24 طائرة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع 89 طائرة خلال الربع السابق له.
ويأتي الهبوط في معدل تسليم طائرات بوينج مع وقف العديد من دول العالم استخدام طراز "737 ماكس" على خلفية حادثة أثيوبيا في مارس الماضي.
وبحلول الساعة 3:45 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سهم "بوينج" عند مستوى 350.97 دولار.
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