ليفربول يتلقى ضربة قوية قبل بداية الموسم

ألمح المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إلى إمكانية غياب المهاجم السويسري شيردان شاكيري عن صفوف الفريق في بداية الموسم الجديد، بسبب إصابته في ربلة الساق (عضلة السمانة) التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده.









وتعرض شاكيري (27 عاماً) للإصابة خلال مباراة المنتخب السويسري أمام نظيره الإنجليزي في دوري أمم أوروبا، ولا شك في أنه يخوض سباقاً مع الزمن من أجل العودة، إذ لا يتبقى سوى أربعة أسابيع على بداية منافسات الموسم الجديد.









وقال كلوب في تصريحات لموقع نادي ليفربول: "شاكيري لا يزال يعاني من إصابته خلال المشاركة مع منتخب بلاده، وسيحتاج إلى فترة قبل العودة من جديد.. هو يعاني من تمزق في ربلة الساق، لذلك سيغيب لفترة".









ويستهل ليفربول، المتوج بدوري أبطال أوروبا، مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة نورويتش سيتي في 9 أغسطس (آب) المقبل.



