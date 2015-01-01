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عاجل.. مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني إثر إطلاق نار

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 06:56 م
عاجل.. مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني إثر إطلاق نار
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وكالات
 
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قٌتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني إثر إطلاق مسلحين النار على سيارة تابعة لهم في محافظة أذربيجان، شمال غرب إيران.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن قائد قوات الحرس الثوري في محافظة أربيجان الغربية حبیب شهسواري إن "قبل دقائق وقع حادث إرهابي على أيدي عناصر مسلحة إرهابية في مدينة بيرانشهر، وبعد إطلاق الإرهابيين النار على عناصر الحرس الثوري قتل على الفور ثلاثة عناصر من قوات الحرس".

وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني القضاء على مجموعة مسلحة حاولت التسلل من الحدود التركية في محافظة أذربيجان الغربية شمال البلاد.

وأفادت العلاقات العامة لفيلق "حمزة" للمشاة في الحرس الثوري الإيراني: "مقتل اثنين وجرح باقي أعضاء مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى الأراضي الإيرانية عند المنطقة الحدودية مع تركيا في محافظة أذربيجان الغربية".

وأضافت الوكالة: "قتل اثنان من عناصر حرس الحدود التابعة للحرس الثوري خلال الاشتباك مع المجموعة الإرهابية".
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