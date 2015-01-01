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خبير دولي: جني ثمار العلاقات المصرية الإفريقية الفترة المقبلة (فيديو)

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 06:52 م
خبير دولي: جني ثمار العلاقات المصرية الإفريقية الفترة المقبلة (فيديو)
أرشيفية
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أمنية فوزي
 
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قالت الدكتورة سماء سليمان السيد، خبير العلاقات الدولية، إن القارة الإفريقية لديها العديد من المشكلات وأهمها مشاكل في البنية التحتية، لافتة إلى أن مصر لم يكن لديها رؤية تجاه الدول الإفريقية قديمًا.

وأضافت "سليمان"، خلال حوارها مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على "القناة الأولى" اليوم الثلاثاء، أن مصر كان لديها استراتيجية تجاه دول حوض النيل تستهدف البنية التحتية، ومصر كانت تعطي لها الأولوية عن باقي الدول الأخرى؛ لأنها تعتبر أمن قومي بالنسبة إليها.

وتابعت أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر أصبح هناك اهتمامًا كبيرًا بالقارة الإفريقية، مشيرة إلى أنه يوجد تفعيل للعلاقات المصرية الإفريقية حاليًا، وسيتم جني ثمار هذه العلاقات في الفترة المقبلة.


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