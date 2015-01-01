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حاتم العراقي يسلّم ماستر الميني ألبوم الجديد لـ"روتانا"

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 06:47 م
حاتم العراقي يسلّم ماستر الميني ألبوم الجديد لـروتانا
حاتم العراقي
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الفجر الفني
 
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سلّم الفنان حاتم العراقي، "عندليب الأغنية العراقية"، أغنيات "الميني البوم 2019"، الجديد الذي سيطرحه متعاوناً في الإنتاج مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك استعداداً لطرحة أمام الجمهور من خلال المكتبات الموسيقية واليوتيوب والإذاعات العراقية والخليجية والعربية المختلفة، وأكد أنه سيكون قريباً بعد الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لعرض الأغنيات أمام الجمهور.

وكشف حاتم العراقي أن "الميني البوم 2019" سيتضمن خمسة أغنيات جديدة بالإضافة إلى موال واحد، وتحتوي على مفاجآت متعددة وأفكار غنائية جديدة تقدم لأول مرة، مؤكداً أنه متحمس جداً لسماع وملامسة آراء الجمهور حولها، والذي انتهى من تسجيلها مؤخراً ما بين ستوديوهات بغداد ودبي، متعاوناً مع أهم الموسيقين في تنفيذ موسيقى الأعمال الخمسة الجديدة والموال.

هذا والى جانب ذلك، كرّم حاتم العراقي بمهرجان الهلال الذهبي الدولي في دورته الأولى ببغداد، وحصل على جائزة أفضل "تايتل" لمسلسل عن شارة مسلسل "العرضحالجي" الذي قدمها في خلال شهر رمضان المبارك الماضي عبر قناة mbc العراقي، شاكراً كل القائمين على الجائزة من اللجنة الفنية والمنظمين والإعلاميين والصحافيين وجميع من له صلة بهذا المهرجان الذي يفتخر بحدوثة وإقامته في وطنه العراق.
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