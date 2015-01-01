مدير تطوير العشوائيات لأهالي "روضة السيدة": حافظوا على نظافة المكان
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 06:49 م
داليا الحسين
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انتقد المهندس خالد صديق، مدير تطوير العشوائيات، سلوك أهالي "روضة السيدة" بعد تطوير المنطقة وتسكينهم فيها، موضحًا: بعد 10 أيام الأهالي قاموا بإلقاء أكوام من القمامة في الشارع".
وقال"صديق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إن هيئة نظافة القاهرة تنظف المكان يوميًا صباحًا ومساءً بسبب كثرة القمامة.
ووجه رسالة إلى أهالي منطقة روضة السيدة قائلًا: "إحنا مش هنعيش عندكم.. النظافة ديه ليكم مش لينا، عايزين المشروع راقي عشانكم".
وحذر الأهالي من الاستمرار في هذا السلوك السيء حيث قال: "إحنا مش هنطبط على حد، وهناك عقد مبرم، وفي حالة الاستمرار في هذا السلوك، سيتم سحب الوحدة السكنية لأن هناك غيره يستحق"، مشددًا على أن تغيير شكل الوحدة أو تغيير الوجهات سيتم سحب الوحدة منه إيضا.
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